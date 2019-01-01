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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

ميلان يقترب من تجديد عقد سوسو

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Getty Images
بإجماع الإدارة وجاتوزو ميلان يقرر رفع عقد سوسو وتجديده

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن إدارة نادي ميلان قد اقتربت من تجديد عقد الجناح الشاب الإسباني سوسو مع رفع راتبه.

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وقد دخل سوسو في مفاوضات مع إدارة نادي ميلان من أجل تحسين عقده بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع الروسونيري مؤخرًا.

ووفقًا للمصادر، فإن سوسو قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة الروسونيري بشأن تجديد العقد الحالي مع رفع قيمة الراتب.

ويتقاضى سوسو 3 ملايين يورو سنويًا، ويمتد عقده الحالي مع ميلان إلى غاية العام 2022، أي بعد موسمين ونصف من الآن.

وسيكون ليوناردو المدير الرياضي لميلان على استعداد لتقديم راتب يصل إلى 4 ملايين يورو مع سوسو من أجل تمديد العقد.

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وحسب كالتشيو ميركاتو فإن طلب شخصي من المدرب جينارو جاتوزو هو من حسم الأمور وجعل إدارة الروسونيري ترضخ لطلبات الشاب الإسباني.  

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