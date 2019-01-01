ميلان يفاوض توتنهام من أجل سيرجي اورييه

الظهير الإيفواري خرج من حسابات المدرب ماوريسيو بوتشيتينو للموسم الجديد

يخطط نادي ميلان الإيطالي، للتعاقد مع الظهير الإيفواري سيرجي أورييه، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الروسونيري اقترب من خسارة لاعبه أندريا كونتي، بعد تلقيه عرضاً من نادي فيردر بريمن الألماني.

المدرب ماركو جيامباولو بدأ البحث عن بدائل بمركز الظهير الأيمن، ويعتبر أورييه هو الخيار الأنسب له.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أكد وجود مفاوضات جدية بين توتنهام وميلان حول انتقال اللاعب.

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ومن جانبه يرحب ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام برحيل الإيفواري، لخروجه من حساباته تماماً بالموسم الجديد.

وينتظر ميلان القرار النهائي بخصوص مستقبل كونتي، قبل التقدم بأي عرض رسمي لأورييه.

يذكر أن الدولي الإيفواري انضم لميلان بـ28 مليون جنيه إسترليني من باريس سان جيرمان، ولعب 41 مباراة فقط خلال عامين.