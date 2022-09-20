ميلان يعود لزياش بعد كأس العالم!

رغبة النادي الإيطالي في ضم الدولي المغربي لم تنته!

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن استمرار رغبة ميلان في الحصول على خدمات النجم المغربي حكيم زياش من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "توتو ميركاتو ويب"، والذي أكد أن النادي الإيطالي سيعود لمحاولات ضم زياش في يناير المقبل.

وأوضح الموقع أن عملية الانتقال قد تحدث بأي صورة ممكنة سواء كانت صفقة نهائية أو عبارة عن عملية إعارة بالرغم من رفض تشيلسي لذلك الخيار من قبل.

حاول ميلان من قبل الحصول على خدمات زياش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن المفاوضات بينهم وبين تشيلسي لم تسر على ما يرام.

وكان النجم المغربي قد عانى على مستوى النادي والمنتخب في الأشهر الماضية حيث لم يكن توماس توخيل يمنحه من الدقائق ما يساعده على التطور والظهور بشكل جيد، كما لم يكن يظهر في قوائم منتخب المغرب.

لكن كل ذلك من المنتظر أن يتغير الآن بعد تولي وليد الركراكي مسؤولية تدريب أسود أطلس قبل كأس العالم، ورحيل توماس توخيل عن تدريب البلوز.

جدير بالذكر أن زياش كان قد لعب مرتين هذا الأسبوع مع تشيلسي لأول مرة هذا الموسم في كل البطولات، بعد أن لعب ضد دينامو زغرب وريد بول سالزبورج.