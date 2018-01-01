ميلان يعطي جاتوزو مهلة 3 مباريات فقط

جاتوزو أمام ثلاثة مباريات فقط، إما تصحيح أوضاعه وإما الرحيل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلنت عدة مصادر صحفية في إيطاليا أن إدارة نادي ميلان قد قررت إعطاء مهلة للمدرب جينارو جاتوزو من اجل تصحيح الأوضاع داخل الفريق. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان ميلان قد سقط في فخ التعادل السلبي أمام بولونيا أمس الثلاثاء، وذلك بعد أقل من أسبوع من كارثة توديع بطولة الدوري الأوروبي من الدور الأول بعد الخسارة من أولمبياكوس.

وقررت إدارة نادي ميلان إعطاء جاتوزو مهلة خلال المباريات الثلاثة المقبلة، وفي حال لم ينجح في تصحيح الأوضاع والظهور بالشكل المطلوب فإنه على الأرجح ستكون الإقالة هي مصيره.

وكان كل من باولو مالديني وريكاردو كاكا بالإضافة إلى ليوناردو قد انضموا إلى إدارة ميلان قبل بداية الموسم الحالي، الأمر الذي جعل المطلبات أكثر من ذي قبل.

ولم ينجح جاتوزو في إضفاء اللمسة المطلوبة، حيث ظهر ميلان بلا هوية خلال هذا الموسم، وهو الأمر الذي جعل الإدارة تبدأ في التفكير بالبحث عن بديل.

يذكر أن جينارو جاتوزو كان قد تولى تدريب الروسونيري خلال منتصف الموسم الماضي، وذلك بعد إقالة المدرب فيتشينزر مونتيلا لسوء النتائج.