ميلان يعجز عن الفوز ويتعادل سلبيًا مع سامبدوريا في الظهور الأول لإبراهيموفيتش

أداء مخيب للآمال..

لم يفلح ميلان في مداواة جراحه، واكتفى بالتعادل السلبي بدون أهداف مع ضيفه سامبدوريا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السان سيرو في إطار الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي.

هذه هي المباراة الأولى لزلاتان إبراهيموفيتش بعد عودته من جديد إلى ميلان، وقد شارك السلطان بديلًا في الدقيقة 55 ولكنه لم يستطع أن يقدم الإضافة المأمولة وبدا واضحًا تأثره بفترة غيابه الطويلة عن الملاعب.

في الوقت نفسه فإن الجمهور الميلاني كان يأمل في أن يعوَّض فريقهم الهزيمة القاسية التي تلقاها في الجولة الماضية بخماسية من أتلانتا، لكن أداء الفريق بشكل عام لم يرتقي للمأمول أو المتوقع على الإطلاق.

المباراة كانت متكافئة إلى حد كبير بين الطرفين، وشهدت أفضلية نسبية للميلان في الشوط الأول، لكن الأمور انقلبت رأسًا على عقب في الشوط الثاني.

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مانولو جابياديني أضاع فرصة خطف الثلاث نقاط لسامبدوريا في ثلاث فرص متتالية خلال عشر دقائق بين الدقيقة 50 إلى 60، وقد تألق الحارس دوناروما وصد اثنتين منهما في مقابل إضاعة غريبة من جابياديني للفرصة الثالثة برعونة لا تصدق.

الميلان كثف من محاولاته وضغطه في الثلث ساعة الأخيرة، ولكن العجز عن صناعة الخطورة كان واضحًا، فكان الاستحواذ سلبيًا ومن دون فرص حقيقية على مرمى الضيوف.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ميلان من النقاط ليصبح 22 نقطة ويواصل تواجده في المركز الحادي عشر، بينما ارتفع رصيد سامبدوريا للنقطة 16 ويتقدم للمركز السادس عشر في جدول ترتيب الكالتشيو.