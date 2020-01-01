ميلان يطلب تكريم براينت بشارة سوداء ورد صادم من الرابطة

ميلان أراد تكريم كوبي براينت أسطورة كرة السلة الراحل عن عالمنا ورد صادم من رابطة الدوري الإيطالي.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان أراد أن يكرم النجم الأمريكي كوبي براينت أسطورة كرة السلة الراحل عن عالمنا مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما أفصحت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن النادي الميلاني أراد أن يرتدي نجومه شارة سوداء حول أذرعهم.

وذكرت الشبكة أن النادي الإيطالي خطط لتنفيذ ذلك خلال مباراة الفريق المقبلة ضد تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا ليخلد ذكرى النجم الأمريكي.

ورفضت رابطة الدوري الإيطالي طلب ميلان بتكريم براينت بحسب ما أوضحت الشبكة، لكن القرار لم يصدر بشكل رسمي بعد حتى الآن.

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وينوي ميلان أن يستمر في مسعاه من أجل تكريم النجم الراحل عن عالمنا قبل ساعات في حادث تحطم طائرة مروحية كانت تقله هو ونجلته.

وكان كوبي براينت قد أكد في تصريحات سابقة على حبه الكبير لكرة القدم بشكل عام، ولنادي ميلان بشكل خاص وثقته في عودته للبطولات والمستويات الطيبة قريبًا.

جدير بالذكر أن ميلان سيستضيف نظيره تورينو مساء اليوم في دور ربع النهائي بكأس إيطاليا وسيعود لمواجهات الدوري يوم الأحد بمباراة فيرونا.