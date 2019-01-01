ميلان يضع كيتا بالدي بديلًا لكوريا

إنتر لن يتعاقد مع كيتا بالدي، ميلان يضعه بديلًا لنجم أتليتيكو مدريد كوريا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

وضع ميلان النجم الدولي السنغالي كيتا بالدي كبديل لهدفه أنخيل كوريا الذي يغالي أتليتيكو مدريد في المبلغ المطلوب للتعاقد معه.

وكان ميلان قد وضع جناح أتليتيكو مدريد أنخيل كوريا كأحد أبرز أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولكن مع طلب إدارة الروخيبلانكوس لما لا يقل عن 50 مليون يورو من أجل التنازل عنه، بدأت إدارة الروسونيري في البحث عن بديل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 26, 2019

ووفقًا لكالتشيو ميركاتو فإن البديل الذي وضعته إدارة ميلان كان جناح موناكو كيتا بالدي والذي سيعود إلى فريق الإمارة الفرنسية عقب انتهاء فترة إعارته لإنتر.

ولم تبدِ إدارة إنتر الاستعداد من أجل تفعيل بند أحقية الشراء في عقد النجم الدولي الستغالي، مما سيجعله متاحًا خلال الميركاتو.

وكان نجم ليل الشاب رافاييل لياو قد بات أحد الأسماء المطروحة في السوق الميلاني فيما يتعلق بمركز الجناح الذي يعد أولوية بالنسبة للصيف الحالي.

مانشستر يونايتد يحدد خليفة لوكاكو

يذكر أن ميلان كان قد خسر أغلب اهتماماته في الميركاتو، ويحتاج إلى دخول السوق بقوة حتى لا يخسر ما تبقى من فرص للتعاقدات.