ميلان يضع عينه على ثنائي وسط جنوى في الشتاء

الروسونيري يسعى لتلبية مطالب جاتوزو في يناير

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أوضح المدير الفني الإيطالي، جينارو جاتوزو، أمس، بعد الفوز على سبال في ختام مباريات الدور الأول من الدوري الإيطالي، احتياجاته في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحقق ميلان فوزًا صعباً على حساب سبال على أرضية ملعب سان سيرو، بالفوز بهدفين مقابل هدف، في لقاء شهد عودة الفريق للتسجيل وانتهاء صيام هيجواين التهديفي.

جاتوزو أعلن عن ما يحتاجه في سوق الانتقالات عقب نهاية اللقاء: "مهاجم يستطيع اللعب داخل وخارج منطقة الجزاء، ولاعب وسط".

عالم كرة القدم يتّحد ضد العنصرية! ⚽️🌎



المدربون يبدون تعاطفهم مع كوليبالي بعد حادثة مباراة إنتر .."أنا آسف له، إنه إنسان رائع" 🗨️ pic.twitter.com/T2um7MCEhG — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 30, 2018

وحسب جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فأن ميلان وجه أنظاره نحو جنوى من أجل ضم واحد من ثنائي وسط الفريق، البرازيلي ساندرو، أو البرتغالي ميجيل فيلوسو.

ويأتي تفكير ميلان في الثنائي بسبب قيمة انتقالهم المنخفضة، مع تركيز الفريق على عدم خرق قوانين اللعب المالي النظيف بعد العقوبات الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.

ويسعى الروسونيري للتخلص من بيرتولاتشي، مونتوليفو، خوسيه ماوري، خاصة أن الثلاثي لا يعتمد عليهم جاتوزو ضمن خططه.

ويظهر اقتراح فابريجاس لاعب وسط تشيلسي، والتي تربطه التقارير أكثر بالانتقال لميلان، مع اعتماد ساري على الإيطالي جورجينو على حساب الإسباني، لكن يرفض في التفريط بخدمات لاعبه، كذلك قيمة اللاعب مرتفعة بالنسبة لميلان.

ويقترب أكثر الكولومبي لويس مورييل من العودة للدوري الإيطالي من بوابة ميلان، بعد تجربتين مع أودينيزي وسامبدوريا، معارًا من إشبيلية الإسباني لصفوف ميلان في الشتاء، لتدعيم الهجوم، وهو ما أكده جاتوزو أيضًا في المؤتمر الصحفي.

فيرمينو كرر بالأمس ما اعتاد على فعله الموسم الماضي! 😎🎩 pic.twitter.com/a8XstSxPKX — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 30, 2018

وسينضم مورييل لصفوف ميلان في الشتاء معارًا مع أحقية الشراء لميلان في الصيف المقبل.