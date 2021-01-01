ميلان يسعى لضم نجم برشلونة، وأزمة وحيدة تعطل المفاوضات!

تقارير صحفية تكشف عن رغبة ميلان في الحصول على خدمات صامويل أومتيتي من صفوف برشلونة.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة من نادي ميلان في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي صامويل أومتيتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن نجم برشلونة أصبح ضمن أهداف ميلان من أجل دعم دفاعه.

وأوضحت الصحيفة أن النادي يدرك أن برشلونة لا يمانع رحيل اللاعب لصفوف، لكن في الوقت نفسه راتب أومتيتي يعد عائقًا في حسم الصفقة.

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ويحصل النجم الفرنسي على مبلغ ستة ملايين يورو في الموسم الواحد رفقة برشلونة، وهو ما يتجاوز حاجز الرواتب في صفوف الفريق الإيطالي.

ولا يعد أومتيتي هو اللاعب الوحيد المطلوب من صفوف برشلونة في الوقت الحالي من قبل ميلان، حيث يسعى الفريق لضم جونيور فيربو أيضًا.

وكاد اللاعب أن يرحل عن صفوف برشلونة في أكثر من مناسبة من قبل، أهمهم كانت في 2018 عندما كان مانشستر سيتي يريد دفع الشرط الجزائي الخاص به والذي كان يبلغ 60 مليون يورو.

وقامت إدارة برشلونة بتجديد عقد اللاعب للمرة الأخيرة في 2018 بعد السماع بعرض مانشستر سيتي ليستمر على الورق حتى 2023. جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن المدرب الهولندي رونالد كومان لم يكن يريد استمرار أومتيتي في صفوف الفريق.