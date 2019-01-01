ميلان يسعى لدعم الهجوم بضم مانولو جابياديني

تقارير صحفية تؤكد وجود رغبة لدى ميلان في الحصول على خدمات اللاعب مانولو جابياديني من صفوف فريق سامبدوريا

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة لدى نادي ميلان في الحصول على خدمات اللاعب مانولو جابياديني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن الفريق الميلاني سيضع كافة تركيزه في الفترة المقبلة على حسم الصفقة من سامبدوريا.

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وسيحاول ميلان أن ينهي الصفقة في أسرع وقت ممكن، حيث يخشى من وجود منافسين له في المستقبل القريب قد يجعلوا الحصول على خدمات اللاعب أكثر صعوبة.

وكان ميلان قد فقد مهاجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين في يناير الماضي، بعدما رحل لاعب ريال مدريد السابق لصفوف تشيلسي الإنجليزي.

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ولعب جابياديني 18 مباراة رفقة فريق سامبدوريا خلال الموسم الماضي في الدوري الإيطالي سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ثلاثة.

جدير بالذكر أن عقد اللاعب صاحب الـ 27 عامًا مستمر مع فريق سامبدوريا حتى نهاية موسم 2022-2023.