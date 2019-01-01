ميلان يستهدف أحد ضحايا مانشستر يونايتد في يناير

إلا إذا دخل أنطونيو كونتي على الخط

ذكرت بعض الصحف الإيطالية، أن إدارة ميلان تدرس التعاقد مع متوسط ميدان مانشستر يونايتد نيمانيا ماتيتش في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وجاءت هذه الأنباء بعد خروج اللاعب الإيفواري فرانك كيسي من حسابات حاكم "سان سيرو" الجديد ستيفانو بيولي، لعدم اقتناع المدرب بمؤهلات صاحب الـ22 وقدراته الفنية.

ورغم دفاع المدير الرياضي للفريق فريدريك ماسارا عن لاعب الوسط الإفريقي في حديثه الأخير مع شبكة "سكاي سبورتس"، بالتعامل مع تهميشه من قبل بيولي على أنه رؤية فنية، إلا أن صحيفة "توتو سبورت"، أشارت إلى تقلص فرص استمراره مع النادي.

وأفاد نفس المصدر، أن النية داخل غرفة صناعة القرار تتجه للتوقيع مع الدولي الصربي، ليس فقط لحاجة بيولي للاعب بنفس مواصفاته، بل أيضًا لصعوبة استمرار لاعب تشيلسي السابق في "أولد ترافورد" لفترة أطول بعد انتهاء عقده مع الشياطين الحمر منتصف العام الجديد.

في الوقت ذاته، ألمح التقرير لإمكانية تعثر نقل ماتيتش إلى الجزء الأحمر والأسود لميلانو، وذلك في حال تدخل غريم المدينة إنتر، للعلاقة القوية التي تربط الدولي الصربي بمدربه السابق في "ستامفورد بريدج" أنطونيو كونتي.

إحدى علامات الدون المميزة.. 😍™️pic.twitter.com/EjcCGwTs5z — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 11, 2019

كما استبعدت الصحيفة فكرة التوقيع مع الكرواتي إيفان راكيتيتش، نظرًا لتكاليف ضمه التي تعتبر باهظة بالنسبة للروسونيري في الوقت الراهن، غير أن وضعية النادي الصعبة، قد تجعل لاعب برشلونة للتفكير في يوفنتوس أو إنتر أو حتى أحد عمالقة البريميرليج.

ولم يعد ماتيتش من الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب أوليه جونار سولشار، الذي يفضل عليه لاعبين شباب مثل سكوت مكتوميناي وآخرون، الأمر الذي قد يعجل برحيله إما في الميركاتو الشتوي أو مع انتهاء عقده الحالي، خاصة بعد تجاهل إد وودوارد فتح ملف تجديد عقده.