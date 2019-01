ميلان يستغل مفاوضات فابريجاس وموناكو للحصول على تييليمانس

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان يريد استغلال تحرك موناكو لضم سيسك فابريجاس والتعاقد مع لاعبه يوري تييليمانس.

وكان ميلان دخل في مفاوضات للتعاقد مع فابريجاس الفترة الماضية ولكن التقارير أشارت لاقتراب اللاعب من نادي الإمارة الفرنسي.

وقالت "لاجازيتا" إن ميلان حول اهتمامه نحو متوسط ميدان موناكو البلجيكي في ظل إمكانية فقدانه لمركزه في تشكيلة الفريق مع وصول فابريجاس.

وأشارت الصحيفة أن تييليمانس وستيفانو سينسي، لاعب ساسولو، هما المرشحان الأبرز لتدعيم مركز خط الوسط للروسونيري في يناير.

