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ميلان يستغل مفاوضات فابريجاس وموناكو للحصول على تييليمانس

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ميلان يواصل البحث عن لاعب خط وسط

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان يريد استغلال تحرك موناكو لضم سيسك فابريجاس والتعاقد مع لاعبه يوري تييليمانس.

وكان ميلان دخل في مفاوضات للتعاقد مع فابريجاس الفترة الماضية ولكن التقارير أشارت لاقتراب اللاعب من نادي الإمارة الفرنسي.

وقالت "لاجازيتا" إن ميلان حول اهتمامه نحو متوسط ميدان موناكو البلجيكي في ظل إمكانية فقدانه لمركزه في تشكيلة الفريق مع وصول فابريجاس.

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وأشارت الصحيفة أن تييليمانس وستيفانو سينسي، لاعب ساسولو، هما المرشحان الأبرز لتدعيم مركز خط الوسط للروسونيري في يناير.

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وكان موناكو ضم تييليمانس الصيف قبل الماضي من صفوف أندرلخت في صفقة قدرت في حدود 25 مليون يورو.

ولعب البلجيكي حتى الآن 43 مباراة بقميص موناكو محلياً وأوروبياً وسجل أربعة أهداف.

وأعلن ميلان حتى الآن عن صفقة وحيدة رسمية للفريق الأول بانضمام لوكاس باكيتا البرازيلي، بالإضافة لاقترابه من الظهير الأيسر لموناكو ليروي أباندا.

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