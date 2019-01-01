ميلان يستغل مفاوضات فابريجاس وموناكو للحصول على تييليمانس

ميلان يواصل البحث عن لاعب خط وسط

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان يريد استغلال تحرك موناكو لضم سيسك فابريجاس والتعاقد مع لاعبه يوري تييليمانس.

وكان ميلان قد دخل في مفاوضات للتعاقد مع فابريجاس الفترة الماضية ولكن التقارير أشارت لاقتراب اللاعب من نادي الإمارة الفرنسي.

وقالت "لاجازيتا" إن ميلان حول اهتمامه نحو متوسط ميدان موناكو البلجيكي في ظل إمكانية فقدانه لمركزه في تشكيلة الفريق مع وصول فابريجاس. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

وأشارت الصحيفة أن تييليمانس وستيفانو سينسي، لاعب ساسولو، هما المرشحان الأبرز لتدعيم مركز خط الوسط للروسونيري في يناير.

توخيل مصر على ضم فايجل من بوروسيا دورتموند

من الأفضل لك ألا تعبر ⚠️



عشّاق The Lord of the Rings سيفهمون المقصد من وراء ذلك دون شرح 😅



أما من لم يشاهد الفيلم فالأمر باختصار أن فينجر كان قد حذر الجميع بألا يحاولوا الاقتراب من دوري اللاهزيمة .. يورجن لم يسمع لهذه التحذيرات حتى أوقفه بيب الجولة الماضية 👊



(🖌️🎨 : @omomani) pic.twitter.com/68svf35Sp0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 5, 2019

صفقة دي ليخت تكلف 145 مليون يورو ورايولا يثير المتاعب

وكان موناكو قد ضم تييليمانس الصيف قبل الماضي من صفوف أندرلخت في صفقة قدرت في حدود 25 مليون يورو.

ولعب البلجيكي حتى الآن 43 مباراة بقميص موناكو محلياً وأوروبياً وسجل أربعة أهداف.

وأعلن ميلان حتى الآن عن صفقة وحيدة رسمية للفريق الأول بانضمام لوكاس باكيتا البرازيلي، بالإضافة لاقترابه من الظهير الأيسر لموناكو ليروي أباندا.