ميلان يستعيد ذكريات 99 بقميصه للموسم الجديد

باكايوكو يتواجد بالإعلان عن القميص

كشفت تقارير صحفية، عن القميص الجديد لنادي ميلان الإيطالي، استعداداً لموسم 2019/2020 االقادم.

القميص الجديد جاء بالألوان المعتادة الأحمر والأسود، والتي تشبه كثيراً قميص الروسونيري في موسم 2011/2012.

قطبا إسبانيا ومانشستر سيتي والأهلي.. أبرز من حسموا ألقاب الدوري في الأنفاس الأخيرة

ويشبه أيضاً الزي الذي ارتداه ميلان في موسم 1998/1999،، بوجود رقبة دائرية وشورت أبيض وجوارب بيضاء.

ويمثل هذا الموسم ذكرى سعيدة على الفريق، حيث حصل خلاله على لقب الدوري الإيطالي.

مورينيو: الأعين في إنتر ويوفنتوس ستكون على إيكاردي

الزي تم تسريبه بالعديد من المواقع الإيطالية، بظهور 5 من نجوم ميلان في الإعلان الرسمي للقميص.

وشهد الإعلان تواجد كل من أليسيو رومانيولي، كريشتوف بيونتيك، لوكاس باكيتا وسوسو بالإضافة لتيموي باكايوكو المعار من تشيلسي.

وأثار تواجد باكايوكو حالة من الجدل نظراً لغموض موقفه سواء بالبقاء مع ميلان أو العودة للبلوز.