ميلان يحاول حماية دوناروما من باريس سان جيرمان

هل ينجح باريس سان جيرمان في ضم دوناروما؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

يسعى نادي ميلان الإيطالي لتجديد عقد حارسه، جيانلوجي دوناروما، في ظل اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد معه.

بطل الدوري الفرنسي يحتاج لضم حارس بعد رحيل جيانلوجي بوفون إلى يوفنتوس وكيفين تراب إلى فرانكفورت.

وقالت صحيفة "لاجزيتا ديللو سبورت" الإيطالية إنّ الروسونيري يدرس تمديد عقد حارسه الشاب وتحصينه من الرحيل إلى سان جيرمان.

وأوضحت أنّ المفاوضات تجري في الوقت الراهن على أن يتم التوقيع على العقد الجديد بعد غلق سوق الانتقالات الصيفية.

باريس سان جيرمان يحاول بيع نيمار دا سيلفا والاستفادة من أمواله في التعاقد مع دوناروما.

وسوف يعتمد المدرب توماس توخيل على خدمات ألفونسو أريولا خلال الموسم الحالي إن لم يتمكن من ضم دوناروما.