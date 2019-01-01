ميلان يحاول إقناع إنزاجي بالرحيل عن لاتسيو

تعويضاً للرحيل المتوقع لمدربه جينارو جاتوزو

استفسر نادي ميلان الإيطالي، عن إمكانية التعاقد مع سيميوني إنزاجي المدير الفني للاتسيو، ليصبح مدرباً للفريق الموسم القادم.

إنزاجي يعتبر من أكثر الأسماء المطلوبة في الفترة الأخيرة، عقب قيادته لاتسيو لتحقيق لقب كأس إيطاليا.

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صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت أن ميلان تواصل مع إنزاجي طمحاً في الحصول على خدماته.

ويأتي ذلك تزامناً مع اقتراب رحيل جينارو جاتوزو عن الروسونيري مع نهاية الموسم.

وعلى الجانب الآخر يطمح لاتسيو في الحفاظ على خدمات مدربه، ورفع راتبه من 1.2 مليون يورو سنوياً إلى 1.8 مليون.

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المفاوضات لازالت جارية بين الطرفين، وسط ترقب من يوفنتوس، الذي يضع إنزاجي ضمن الخيارات المحتملة له بعد تأكد رحيل ماسيميليانو أليجري.

يذكر أن فيليبو إنزاجي شقيق سيميوني، سبق وأن قام بتدريب ميلان في موسم 2014/2015، ولكن تجربته لم تتوج بالنجاح.