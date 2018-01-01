ميلان يجهز عرضًا لنجل مالديني

دانييل مالديني.. اسم جديد يلمع من العائلة الأشهر في تاريخ الروسونيري

فيسبوك تويتر محمد عماد

​كشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية عن نية نادي ميلان للإبقاء على نجل أسطورة الدفاع باولو مالديني داخل فريق الشباب بالفريق، بل تمديد عقده ليساهم مع الفريق الأول قريبًا.

دانييل مالديني هو نجل المدافع الأسطوري للروسونيري باولو مالديني وحفيد النجم الراحل تشيزاري مالديني.

أليجري يُقرر بدء مباراة أتالانتا دون رونالدو

دانييل الذي أكمل السابعة عشر في شهر أكتوبر الماضي، يلعب في مركز الهجوم، على عكس والده الذي كان أحد ايقونات الدفاع في فترة التسعينيات والعقد الأول من الألفية الجديدة.

دانييل أحرز أربعة أهداف في آخر أربعة مباريات له مع فريق الشباب، إمبولي وكالياري وأودينيزي في الدوري، وفيرونا في كأس إيطاليا.

ومن المفترض أن ينتهي العقد الحالي لدانييل مع ميلان في عام 2021.

يشار إلى أن باولو مالديني يعمل حاليًا ضمن الجهاز الإداري لميلان، كما أن رقم قميصه (3) مُعلق منذ اعتزاله عام 2009.