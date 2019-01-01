ميلان يتقدم بالعرض الأول لاستعارة أحد ضحايا زيدان

مالديني ينتظر الرد

ترددت أنباء في بعض وسائل الإعلام الإيطالية عن تحرك المدير الرياضي لميلان باولو مالديني، لاستعارة أحد أسماء الشباب المرشحة بقوة لمغادرة ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية المشتعلة.

وبحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن عملاق الشمال الإيطالي عرض على المسؤولين في اللوس بلانكوس استعارة بطل أوروبا للشباب داني سيبايوس لمدة عام، قبل أن يقنعه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو باللعب في البريميرليج بألوان توتنهام.

واقترن اسم الشاب الذي يُجيد اللعب في كل المراكز في الرواق الأيسر بعديد من الأندية الإيطالية وكذلك الإنجليزية، منهم نابولي وآرسنال، قبل انضمام ميلان وتوتنهام لسباق الراغبين في الحصول على توقيعه، باعتباره من الأسماء غير المُفضلة بالنسبة لزيدان.

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لكن التقرير الإيطالي، أشار إلى أفضلية الروسونيري في حسم الصفقة، استنادًا إلى معلومة تُفيد بأن باولو مالديني أبدى استعداده للموافقة على كافة شروط مسؤولي الميرينجي لوضع اللمسات الأخيرة في أسرع وقت ممكن.

وانتقل صاحب الـ22 عامًا إلى الريال في صيف 2017 قادمًا من ريال بيتيس في صفقة كلفت فلورنتينو بيريز حوالي 18 مليون يورو، وطوال هذه الفترة، لعب مع الفريق 56 مباراة في مختلف المسابقات، منهم 35 على مستوى الليجا، وسجل كذلك خمسة أهداف.