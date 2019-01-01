ميلان يتفق مع ريال مدريد على استعارة سيبايوس

ما هي تفاصيل انضمام سيبايوس لميلان؟

اتفق نادي ميلان مع نظيره ريال مدريد على التعاقد مع داني سيبايوس على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الجارية.

سيبايوس أعلن رغبته الحصول على دقائق لعب أكثر في ظل تجاهل زين الدين زيدان له.

وذكرت صحيفة "سبورت ميدياست" الإيطالية أنّ ميلان يرغب في الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسمين مقابل مبلغ يتراوح بين 5 إلى 8 ملايين يورو.

وأوضحت أنّ الروسونيري يرغب في وجود بند أحقية الشراء مقابل 35 مليون يورو بعد انتهاء فترة الإعارة.

الصحيفة أشارت أيضًا إلى أنّ ريال مدريد يود إضافة بند يسمح له بإعادة سيبايوس إلى صفوفه في أي وقت مقابل 40 مليون يورو.

ورغم الاتفاق بين الناديين، إلا أنّ صاحب الـ 22 عامًا غير مقتنع بالانضمام إلى ميلان بعد الحرمان من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويمتلك اللاعب عروضًا من توتنهام وإشبيلية، كما أنّه يضمن اللعب مع السبيرز في دوري أبطال أوروبا وبصورة أساسية مع اقتراب كريستيان إيريكسن من الرحيل.

جدير بالذكر أنّ سيبايوس قاد منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا للوصول إلى نهائي أمم أوروبا لمواجهة ألمانيا.