تعثر ميلان مرة أخرى، وتعادل إيجابيًا بهدف لمثله مع أودينيزي لحساب الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وتقدم ميلان في النتيجة عبر رافاييل لياو في الدقيقة التاسعة والعشرين من الشوط الأول للمباراة التي أقيمت في سان سيرو.

لكن كتيبة ستيفانو بيولي عجزت عن الحفاظ على تقدمها، بعدما أدرك يودوجي التعديل في الدقيقة 66.

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هذا هو التعثر الثاني تواليًا لميلان بعد التعادل المخيب للآمال بالجولة الماضية مع ساليرنيتانا بهدفين لكل فريق.

لحسن حظ ميلان أن الجار إنتر تعادل سلبيًا مع جنوى خارج الديار في نفس الجولة.

هكذا، يحافظ ميلان على الصدارة برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين عن إنتر، مع مباراة أقل لكتيبة سيموني إنزاجي.

أما أودينيزي، فقد وصل للنقطة 26 في المركز الرابع عشر، وجنوى وصل للنقطة 17 في المركز قبل الأخير.

الجدير بالذكر أن ميلان يضرب موعدًا مع إنتر في الكأس، ثم يلتقي مع نابولي في الدوري الإيطالي بالجولة المقبلة.