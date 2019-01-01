ميلان يبدأ محادثاته مع أنخيل كوريا

ميلان يضع جناح أتليتيكو مدريد أنخيل كوريا كأحد خياراته في الميركاتو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن ميلان وضع في قائمة اهتماماته جناح أتليتيكو مدريد أنخيل كوريا.

وكان ميلان قد أبدى اهتمامه بالعديد من اللاعبين من أجل تعزيز صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب كالتشيو ميركاتو فإن ميلان قد وضع أنخيل كوريا كأحد أبرز صفقاته المحتملة في هذا الميركاتو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 19, 2019

وحسب الصحيفة ذاتها فإن أتليتيكو مدريد طالب بـ 50 مليون يورو من أجل أحد أهم جنود سيميوني المجهولين في الفترة الأخيرة.

ويأمل ميلان في التفاوض بشأن قيمة الصفقة نظرًا لأنه لن يستطيع دفع هذا المبلغ في لاعب واحد وفقًا لظروفه الحالية.

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يذكر أن الروسونيري مهتم بكل من إسماعيل بن ناصر وداني سيبايوس خلال الميركاتو الحالي ويسعى لضمهما بشكل رسمي.