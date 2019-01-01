ميلان يبدأ المفاوضات للتعاقد مع مدافع لايبزج

المدافع الشاب تقدر قيمته بـ30 إلى 35 مليون يورو

دخل نادي ميلان الإيطالي، في محادثات جدية مع دايوت أوباميكانو مدافع نادي لايبزج الألماني، تمهيدًا لضمه هذا الصيف.

أوباميكانو يعتبر من أبرز المواهب الدفاعية في الدوري الألماني في الفترة الأخيرة، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي كشف عن رغبة المدرب ماركو جيامباولو في الاستعانة بخدمات المدافع الشاب في ميلان.

ويأتي ذلك نظراً للسرعة الفائقة التي يتمتع بها اللاعب، والقدرات الفنية المميزة، الذي جذبت أنظار ريكي ماسارا المدير الرياضي للنادي الإيطالي.

ما أجمل أن تتُوج بالألقاب 😍🏆

ما أجمل أن تستفز خصمك اللدود 👀



هذا ما فعله تمامًا جمهور @LFC_Arabic 👇



⭕️ قاموا بإرسال طائرة أعلى المكان الذي يتدرب به مانشستر يونايتد تُحلق بلافتة تحمل عبارة " ليفربول هو بطل دوري أبطال أوروبا 6 مرات".🏆

pic.twitter.com/GQdWXGGPcB — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 11, 2019

وهو ما دفع إدارة ميلان بعقد اجتماعاً سرياً مع وكيل أعمال أوباميكانو هذا الأسبوع، لبحث إمكانية التعاقد معه.

صاحب الـ21 عاماً أبدى ترحيبه المبدئي بالخطوة، لتصبح الكرة الآن في ملعب ميلان للتوصل لاتفاق مع لايبزج على قيمة الانتقال.

وومن المتوقع أن تبلغ قيمة انتقال أوباميكانو إلى الروسونيري من 30 إلى 35 مليون يورو.