ميلان يبدأ المفاوضات للتعاقد مع مدافع لايبزج
بقلم علي سمير تابعوه على تويتر
دخل نادي ميلان الإيطالي، في محادثات جدية مع دايوت أوباميكانو مدافع نادي لايبزج الألماني، تمهيدًا لضمه هذا الصيف.
أوباميكانو يعتبر من أبرز المواهب الدفاعية في الدوري الألماني في الفترة الأخيرة، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.
موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي كشف عن رغبة المدرب ماركو جيامباولو في الاستعانة بخدمات المدافع الشاب في ميلان.
ويأتي ذلك نظراً للسرعة الفائقة التي يتمتع بها اللاعب، والقدرات الفنية المميزة، الذي جذبت أنظار ريكي ماسارا المدير الرياضي للنادي الإيطالي.
ما أجمل أن تتُوج بالألقاب 😍🏆— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 11, 2019
ما أجمل أن تستفز خصمك اللدود 👀
هذا ما فعله تمامًا جمهور @LFC_Arabic 👇
⭕️ قاموا بإرسال طائرة أعلى المكان الذي يتدرب به مانشستر يونايتد تُحلق بلافتة تحمل عبارة " ليفربول هو بطل دوري أبطال أوروبا 6 مرات".🏆
pic.twitter.com/GQdWXGGPcB
وهو ما دفع إدارة ميلان بعقد اجتماعاً سرياً مع وكيل أعمال أوباميكانو هذا الأسبوع، لبحث إمكانية التعاقد معه.
صاحب الـ21 عاماً أبدى ترحيبه المبدئي بالخطوة، لتصبح الكرة الآن في ملعب ميلان للتوصل لاتفاق مع لايبزج على قيمة الانتقال.
وومن المتوقع أن تبلغ قيمة انتقال أوباميكانو إلى الروسونيري من 30 إلى 35 مليون يورو.