ميلان يبدأ التواصل مع ليفربول بشأن لوفرين

ميلان يواصل اهتمامه بمدافع ليفربول ديان لوفرين

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن ميلان بدأ التواصل رسميًا مع إدارة نادي ليفربول من أجل التفاوض بشأن المدافع الكرواتي ديان لوفرين.

وكان لوفرين قد ظل حبيسًا لدكة البدلاء في ليفربول خلال الموسم المنصرم، مما جعله أبرز المرشحين للرحيل عن الفريق.

وحسب الصحف الإيطالية فإن ميلان كان أبرز المهتمين بالتعاقد مع المدافع الدولي الكرواتي من أجل تعزيز دفاعه في الموسم الجديد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 1, 2019

ولكن الأمر تجاوز فقط الاهتمام، حيث أشارت مصادر مقربة من ميلان أن الإدارة بدأت في التفاوض رسميًا بشأن لوفرين.

ولم تكشف المصادر عن أية تفاصيل، ولكنها توقعت إتمام الصفقة خلال أسبوع في حال سارت المفاوضات بشكل إيجابي.

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يذكر أن لوفرين كان قد انضم إلى ليفربول عقب نهاية موسم 2014 قادمًا من نادي ساوثامبتون الإنجليزي.