ميلان يبحث فكرة ضم موستافي

المدافع الألماني مرشح للرحيل عن أرسنال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ربطت تقارير صحفية إيطالية نادي ميلان بالتعاقد مع مدافع أرسنال الألماني شكودران موستافي الصيف المقبل لتعديم دفاعات الروسونيري.

ويعاني موستافي من انتقادات عدة لمستواه في إنجلترا بعد تعدد الأخطاء من جانبه في المباريات المهمة، كما حديث في ديربي لندن أمام توتنهام ومباراة كريستال بالاس.

وأفادت "توتوسبورت" أن اللاعب تم عرضه على مسؤولي ميلان للتعاقد معه الصيف المقبل، الأمر الذي لا تمانعه الإدارة في حال رحيل كريستيان زاباتا، مدافع الفريق.

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وأضاف التقرير أن ميلان قد يعرض ضم موستافي على سبيل الإعارة وأحقية الشراء في ظل الظروف الاقتصادية والتزامات اللعب النظيف.

وشارك موستافي الموسم الحالي في 40 مباراة مع أرسنال في جميع المسابقات وسجل ثلاثة أهداف.

وسبق لموستافي اللعب في إيطاليا مع سامبدوريا في الفترة من 2012 وحتى 2014، ثم رحل إلى فالنسيا ومنه إلى أرسنال.