ميلان وإنتر يتنافسان على ضم ستروتمان

اللاعب يقدم مستويات جيدة مع مارسيليا

دخل نادي إنتر الإيطالي مع غريمه ميلان، في منافسة قوية على ضم كيفن ستروتمان لاعب مارسيليا.

نجم الوسط الهولندي رحل عن روما في 2018 منضماً للنادي الفرنسي في صفقة وصلت قيمتها 25 مليون يورو.

ستروتمان استعاد مستواه بصورة كبيرة مع مارسيليا، وأصبح من ضمن الأعمدة الأساسية للفريق.

صحيفة "ليكيب" أكدت متابعة ميلان وإنتر لمستوى اللاعب خلال الأشهر القليلة الماضية.

إنتر ومدربه أنطونيو كونتي يطمحان في ضم صاحب الـ29 سنة، كخيار صاحب خبرة كبيرة بالدوري الإيطالي.

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وكذلك ميلان يسعى لاستقدام لاعب وسط جديد بصفوفه، نظراً للأزمة الواضحة بالروسونيري منذ بداية الموسم.

يذكر أن ستروتمان لعب 131 مباراة خلال فترة تواجده مع روما، نجح خلالها في تسجيل 13 هدف.