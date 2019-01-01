ميلان وإنتر يتفقان على مشروع سان سيرو الجديد

بدء أعمال هدم سان سيرو وبناء ملعب جديد لإنتر وميلان في 2020

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اتفقت إدارتي ميلان وإنتر على هدم ملعب سان سيرو الذي يلعب عليه الفريقان، وإنشاء ملعب جديد خاص بهما، وذلك بعد فترة من المفاوضات حول الأمر.

وكان ميلان وإنتر قد انتقلت ملكيتهما إلى مستثمرين جدد، ويتطلعون إلى الشروع في بناء الملعب الجديد كحجر أساس للمشروع الاقتصادي للناديين.

وحول ذلك، وبعد فترة من التفاوض حول خطة العمل، اتفق الناديان رسميًا على الخريطة الزمنية من أجل هدم بناء ملعب سان سيرو وبناء الملعب الجديد.

وستبدأ عملية هدم سان سيرو في 2020 أي بعد نهاية الموسم المقبل، وسيستمر العمل في بناء الملعب الجديد على أن يتم إنجازه بحلول عام 2022.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ يونيو ٢٠١٩

وقال سكاروني المدير التنفيذي في إدارة ميلان إنه تم الاتفاق على المكان الذي سيتم فيه بناء الملعب، حيث سيأخذ مساحة قريبة من أرض الملعب القديم.

وقال أليساندرو أنتونيلو المدير التنفيذي لإنتر إن هذه الخطوة ستكون إيجابية على الجانبين الاستثماري والرياضي، وستؤتي ثمارها في القريب العاجل.

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يذكر أن أندية يوفنتوس وساسولو وأودينيزي فقط هي التي تمتلك ملاعبها في إيطاليا في الوقت الحالي، أما باقي الأندية فتلعب على ملاعب مملوكة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.