نائب رئيس الوزراء: لا نريد رؤية هيجواين في ميلان مجددًا
كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر
قال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي أنه لا يُريد رؤية وجه جونزالو هيجواين في ميلان مجددًا.
المهاجم الأرجنتيني لعب نصف الموسم الأول مع ميلان معارًا من يوفنتوس، وكان الفريق يمتلك حق شرائه نهاية الموسم مقابل 36 مليون يورو، لكن هيجواين لم يُكمل الموسم وقطع إعارته هذا الشهر للانضمام إلى تشيلسي بالإعارة مع حق الشراء نهائيًا.
دورتموند يعترف بصعوبة الإبقاء على أشرف حكيمي
ولم يظهر صاحب الـ31 عامًا بالمستوى المطلوب مع الروسونيري، إذ خاض معه 22 مباراة لم يُسجل خلالها سوى 8 أهداف ويصنع 3 أخرى، وقد استبدله الفريق بالتوقيع مع كريشتوف بيونتيك صاحب الـ19 هدفًا مع جنوى هذا الموسم.
وقال سالفيني الذي سبق ورحب بانتقال اللاعب إلى لندن لصحيفة كورييري ديلا سيرا "أتمنى ألا يُرينا هيجواين وجهه في ميلان مرة أخرى. لقد تصرف بشكل مخزٍ وأنا لا أحب المرتزقة. أصبحنا أكثر قدرة على المنافسة دونه".
🇯🇵اليابان بسجل مثالي في نصف النهائي، حيث لم يسبق لها أن خسرت في هذا الدور سوى مرة واحدة أمام السعودية في 2007👀— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 28, 2019
📊بلغ الساموراي نصف النهائي 6 مرات تواليا، وعبره في 4 مناسبات أخرى في طريقه للقب أعوام 1992 و2000 و2004 و2011#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/6Og6S3cQn2