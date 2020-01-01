ميهايلوفيتش : أردت قتل إبراهيموفيتش في يوفنتوس

زلاتان : لم يكن هناك حب من النظرة الأولى

كشف سينيسا ميهايلوفيتش مدرب نادي بولونيا الإيطالي، عن انطباعه تجاه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان خلال فترة تواجد الأخير في يوفنتوس.

زلاتان سبق أن تحدث عن المدرب الصربي قائلًا:"رجل عظيم، كنت محظوظًا بما يكفي لمقابلته، لم يكن هناك حب من النظرة الأولى، ولكن عندما التقيت به في إنتر كان الحب من اليوم الأول".

المهاجم السويدي كان حاضرًا في مقدمة السيرة الذاتية لسينيسا، حيث تحدث عن شعوره تجاهه عندما شاهده في الملعب.

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وقال صاحب الـ51 سنة:"شاهدنا بعضنا البعض على أرض الملعب عندما كان في يوفنتوس، كنت أرغب في قتله وقمت بالتفكير في أسوأ الأشياء الممكنة".

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وأضاف:"نحن شخصيتان ملتهبتان، لحسن الحظ لم يحدث شيء عندما وصل إلى النادي، وجدته في إنتر فتى جيد جدًا وأنا فخور لكوني صديقه".

تقديم السيرة الذاتية للصربي شهد دردشة حية بحضور إبراهيموفيتش والنجم الإيطالي فرانشيسكو توتي.

ميهايلوفيتش سُئل عن عدد الأهداف التي كان من الممكن أن يسجلها زلاتان مع توتي وكانت إجابته:"على الأقل الضعف، أيضًا توتي".

ومن جانبه قال توتي:"زلاتان يمكنه اللعب بساق واحدة أيضًا، ويستطيع الاستمرار حتى سن 50 سنة، من دواعي سروري أن أراك حقًا، لديك دائمًا الحل الذي لا يمكن للآخرين توقعه، وأنا فخور برؤيتك في الميدان".

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جدير بالذكر أن زلاتان نجح في تسجيل 9 أهداف في 9 مباريات مع ميلان بجميع البطولات هذا الموسم.