ميلان يقترب من لاعبي فيورنتينا ونابولي بعد كرونيتش

نشاط كبير للروسونيري في الميركاتو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان دخل سباق التعاقد مع جوردان فيريتو، متوسط ميدان فيورنتينا، بالإضافة لمفاوضة نابولي لضم الظهير الأيسر ماريو ريو.

ميلان حسم مساء الأربعاء ضم البوسني رادي كرونيتش من صفوف إمبولي مقابل ما يقارب ثمانية ملايين يورو في أولى تدعيمات الفريق.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير ألفريدو بيدولا إن ميلان أبدى اهتماماً بمتوسط الميدان الفرنسي فيريتو، والذي تتنافس عدة أندية على خدماته.

واجتمع فيريتو في الأيام الماضية مع مسؤولي نابولي، بالإضافة لوجود اهتمام من إشبيلية، أرسنال، وروما بالتعاقد مع اللاعب الذي تقدر قيمته في حدود 25 مليون يورو.

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وعلى الجانب الآخر، أكد بيدولا أن مسؤولي ميلان تواصلوا مع نابولي لمعرفة طلباته للحصول على الظهير الأيسر ريو، والذي خرج من حسابات الفريق.

وحاول نابولي، بحسب تقارير، إدراج ريو ضمن صفقة تبادلية مع بنفيكا والحصول على أليكس جريمالدو، ولكن النادي البرتغالي رفض.

ميلان أنهى الموسم المنصرم خامساً، مما يعني خوضه غمار الدوري الأوروبي العام المقبل.