رسمياً | ميلان يتعاقد مع كيير

تبادل للمدافعين بين أتالانتا والروسونيري

أعلن ميلان التعاقد مع الدولي الدنماركي سيمون كيير على سبيل الإعارة من ناديه الأصلي إشبيلية بعد فترة غير موفقة معاراً في إيطاليا مع أتالانتا.

كيير انضم الصيف الماضي معاراً أيضاً إلى أتالانتا لتعويض رحيل مارتن شكرتل المفاجيء، ولكن اللاعب خرج سريعاً من حسابات المدرب جيان بييرو جاسبيريني.

وذكر ميلان أن الدولي الدنماركي سيلعب معه معاراً لمدة ستة أشهر، تبدأ في يناير الجاري، وتنتهي بحلول نهاية الموسم الحالي في يونيو.

ويملك كيير خبرة اللعب في إيطاليا من قبل، إذ بدأ مشواره الاحترافي خارج بلاده من بوابة باليرمو في 2008، كما لعب مع روما معاراً أيضاً في 2011-2012.

ومثًل كيير أيضاً أندية إشبيلية، فنرباخشه، فولفسبورج، وليل ضمن مشوار حافل بالملاعب الأوروبية، بالإضافة لخوضه 97 لقاء دولي مع الدنمارك.

وكان مدافع ميلان ماتيو كالدارا قد انضم في الساعات الماضية لأتالانتا هو الآخر بصفقة إعارة، ولكن لمدة 18 شهراً مقبلة.

جدير بالذكر أن ميلان يملك في العقد خيارًا لضم اللاعب بشكل نهائي بنهاية الموسم الجاري بمقابل مادي تم الاتفاق عليه مع إشبيلية.