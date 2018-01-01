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فولهام ينافس ميلان على ضم كاهيل

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منافسة شرسة على ضم المدافع الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يحاول نادي فولهام الإنجليزي، التعاقد مع جاري كاهيل مدافع تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

فولهام يقبع حالياً في المركز الأخير بجدول البريميرليج، ويطمح في تحسين مكانه بالنصف الثاني من الموسم.

المدرب كلاوديو رانيري وضع كاهيل ضمن أهم أهدافه وفقاً لما أكدته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، لحل الأزمة الدفاعية التي يمر بها الفريق.

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مستقبل الإنجليزي صاحب الـ32 عاماً مع تشيلسي أصبح على وشك الانتهاء، نظراً لتبقي 6 أشهر فقط على نهاية عقده.

ويضاف إلى ذلك عدم ظهوره كثيراً بقميص البلوز هذا الموسم، تحت ولاية المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري.

ولم يتضح حتى الآن الموقف سواء صفقة إعارة أو بيع نهائي، خاصةٌ وأن عقد اللاعب ينتهي قريباً.

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ويواجه فولهام منافسة شرسة من أندية ساوثهامبتون ووست هام وميلان لضم كاهيل في يناير.

ويمتلك فولهام أسوأ سجل دفاعي في البريميرليج حتى الآن، حيث تلقت شباكه 40 هدفاً في 16 مباراة.

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