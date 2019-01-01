ميلان يتحرك من أجل سيليك

ميلان يجهز لانتقالات الشتاء

تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إيطالية أن ميلان مهتم بالتعاقد مع محمد ذكي سيليك، لاعب ليل، في الانتقالات الشتوية المقبلة.

سيليك هو لاعب تركي يبلغ من العمر 22 عاماً، ويشغل مركز الظهير الأيمن مع فريق ليل الفرنسي بعدما انتقل لصفوفه قبل عام ونصف من اسطنبول سبور.

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وبحسب "توتوسبورت"، فميلان معجب باللاعب التركي ويراه تدعيماً مناسباً في ظل معاناته في مركز الظهير الأيمن مع عدم تألق دافيدي كالابريا وأندريا كونتي.

وذكرت الصحيفة أن سيليك قد يكون هو تعاقد ميلان في الشتاء بفضل العلاقة المميزة بين الناديين بعد إتمام صفقة رافائيل لياو بينهما الصيف الماضي.

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وتقدر قيمة اللاعب في حدود 20 مليون يورو من قبل النادي الفرنسي، حسبما أوردت الصحيفة الإيطالية في تقريرها.

ميلان كان قد أقال مدربه ماركو جيامباولو في الأيام الأخيرة وأعلن تعيين ستيفانو بيولي مديراً فنياً جديداً.