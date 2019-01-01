النتائج المباشرة
الانتقالات

ميلان مهتم بضم نجم وسط ولفرهامبتون

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
اللاعب البلجيكي لياندير ديندونكير نجم وسط ملعب ولفرهامبتون الإنجليزي على رأس قائمة اهتمامات ميلان في سوق الانتقالات

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان يسعى للحصول على خدمات اللاعب البلجيكي لياندير ديندونكير نجم وسط ملعب فريق ولفرهامبتون.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو ديلو سبورت" والتي ذكرت أن اللاعب يعد على رأس أولويات النادي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

سوق يناير | سواريز وبيبي وأبرز من يحتاج أرسنال لضمهم في يناير

اختيارات المحررين

ويعاني فريق ميلان من أزمات متكررة في وسط ملعبه بالأشهر الأخيرة، بعد تكرار الإصابات، وتراجع المستوى الملحوظ لنجوم الفريق الحاليون.

ويسعى الفريق لدعم نفسه في ميركاتو الشتاء الجاري بلاعب وسط ملعب بالإضافة لجناح هجومي بحثًا عن الاستمرار في المنافسة حتى نهاية الموسم.

7 لحظات سعيدة في مسيرة فابريجاس مع تشيلسي

ويعاني اللاعب من قلة المشاركات مع فريق ولفرهامبتون في الموسم الجاري رغم أنه جاء من صفوف أندرلخت في الصيف مقابل 15 مليون، إلا أنه لم يشارك سوى في لقاءين.

جدير بالذكر أن ميلان كان يسعى أيضًا لضم مواطنه يوري تيليمينياس لاعب وسط ملعب فريق موناكو، الذي كان ضمن خيارات صفقات يناير للروسونيري.

الموضوع التالي:
سولشار: نتطلع لمواجهة توتنهام لنعرف أين نقف وسط الكبار
الموضوع التالي:
اتحاد جدة يقترب من ضم لاعب باوك اليوناني
الموضوع التالي:
لوكاس يحبط بايرن ميونخ ويجدد تعاقده مع أتلتيكو مدريد
الموضوع التالي:
ديربي تونس | في ظروف جديدة - الترجي للانقضاض على الصدارة والأفريقي للدخول في المنافسة
الموضوع التالي:
تشيلسي يوجه أنظاره صوب باريس في بحثه عن مهاجم
إغلاق