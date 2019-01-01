ميلان مهتم بضم نجم وسط ولفرهامبتون

اللاعب البلجيكي لياندير ديندونكير نجم وسط ملعب ولفرهامبتون الإنجليزي على رأس قائمة اهتمامات ميلان في سوق الانتقالات

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان يسعى للحصول على خدمات اللاعب البلجيكي لياندير ديندونكير نجم وسط ملعب فريق ولفرهامبتون.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو ديلو سبورت" والتي ذكرت أن اللاعب يعد على رأس أولويات النادي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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ويعاني فريق ميلان من أزمات متكررة في وسط ملعبه بالأشهر الأخيرة، بعد تكرار الإصابات، وتراجع المستوى الملحوظ لنجوم الفريق الحاليون.

ويسعى الفريق لدعم نفسه في ميركاتو الشتاء الجاري بلاعب وسط ملعب بالإضافة لجناح هجومي بحثًا عن الاستمرار في المنافسة حتى نهاية الموسم.

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ويعاني اللاعب من قلة المشاركات مع فريق ولفرهامبتون في الموسم الجاري رغم أنه جاء من صفوف أندرلخت في الصيف مقابل 15 مليون، إلا أنه لم يشارك سوى في لقاءين.

جدير بالذكر أن ميلان كان يسعى أيضًا لضم مواطنه يوري تيليمينياس لاعب وسط ملعب فريق موناكو، الذي كان ضمن خيارات صفقات يناير للروسونيري.