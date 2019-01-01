باكيتا يخوض مباراته الأولى مع ميلان أمام سامبدوريا

الوجه المنتظر في 2019 ميلان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

سيخوض لوكاس باكيتا مباراته الأولى مع الميلان بعد انضمامه رسميًا من فلامينجو هذا الشهر مقابل 35 مليون يورو، ذلك أمام سامبدوريا في ثمن نهائي كأس إيطاليا.

وسيلعب ميلان ضد السامب مساء اليوم على ملعب لويجي فيرارس وسيواجه الفائز منهما المتأهل من نابولي وساسولو في دور الـ8.

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ويغيب عن الروسونيري عدد من لاعبيه أبرزهم لوكاس بيليا وجاكومو بونافينتورا وسوزو وأندريا بيرتولاتشي وماتيا كالدارا وإيفان ستيرنيتش للإصابة، وهو ما منح باكيتا صاحب الـ21 عامًا الفرصة للظهور الأول بقميص الفريق.

وسيلعب جينارو جاتوزو المباراة بكلًا من: رينا، أباتي، زاباتا، رومانيولي، رودريجز، باكايوكو، كيسييه، باكيتا، كاستييخو، هيجواين، تشالهانوغلو.

على الجانب الآخر، سيقود فابيو كوالياريلا هجوم سامبدوريا في المباراة، وسيُزامله كلًا من: رفاييل، سالا، كولي، تونيلي، مورو، برايت، إيكدال، لينيتي، راميريز، كابراري.