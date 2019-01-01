رئيس أتالانتا يحسم الجدل حول التعاقد مع إبراهيموفيتش

هل يتحمل النادي الإيطالي تكاليف التعاقد مع النجم السويدي؟

أكد أنطونيو بيركاسي رئيس نادي أتالانتا، أنه لا يخطط للتعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هذا الموسم.

إبرا رحل مؤخراً عن نادي لوس أنجلوس الأمريكي، وسط تكهنات مستمرة حول خطوته القادمة، وتوقعات بعودته مرة أخرى لإيطاليا.

أتالانتا كان أحد أهم الأندية التي ارتبط بها المهاجم المخضرم، ولكن بيركاسي حسم الجدل بشكل نهائي.

وقال رئيس النادي الإيطالي:"إبراهيموفيتش لاعب عظيم ولكن لا نستطيع تحمل تكاليف التعاقد معه".

وأضاف:"لا توجد لدينا مقومات الأندية الكبيرة التي يمكنها ضم اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة".

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وتابع:"لدينا أفكار واضحة جداً بخصوص ملعب النادي وساحة التدريب الجديدة، نحتاج لمبالغ ضخمة لإتمام مرحلة التطوير التي نمر بها".

يذكر أن زلاتان ارتبط أيضاً بالانتقال لكل من فيورنتينا وميلان، بالإضافة لبعض الفرق الأخرى بالدوري الإنجليزي والإسباني.