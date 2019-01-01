لماذا طُرد رينا على مقاعد بدلاء ميلان؟

ميلان سقط مجدداً بالسيري آ

فيسبوك تويتر هيثم محمد

شهدت مباراة تورينو مع ميلان مساء الخميس لقطة غريبة بتعرض الحارس البديل للروسونيري بيبي رينا للبطاقة الحمراء على مقاعد البدلاء.

وخسر ميلان للجولة الثانية على التوالي بالدوري بعدما سقط أمام مضيفه تورينو بهدفين مقابل واحد، وذلك بعد سابق الهزيمة بنفس الأسبوع من إنتر.

وأخرج الحكم البطاقة الحمراء مباشرة لرينا رغم كونه احتياطياً بسبب مبالغته في الاحتجاج على حكم اللقاء في لقطة الهدف الأول.

وطالب لاعبو ميلان بإلغاء الهدف لوجود مخالفة على زميلهم هاكان تشالهانوجلو في الهجمة التي أتى منها هدف أندريا بيلوتي.

جاتوزو يدخل حسابات ميلان من جديد

ولم يحظ رينا بالفرصة كثيراً مع ميلان منذ انتقاله لصفوف الموسم الماضي قادماً من نابولي بسبب الاعتماد الكبير على جيانلويجي دوناروما أساسياً.