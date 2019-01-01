لوكمان آخر أفكار ميلان لدعم هجومه

النادي الإيطالي مازال يبحث عن جناح في السوق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازال ميلان يبحث عن جناح يدعم به هجومه قبل غلق سوق الانتقالات الشتويه، ومازالت الصحافة تربطه بأسماء جديدة وآخرها أديمولا لوكمان لاعب إيفرتون.

وارتبط النادي الإيطالي بعدد من الأجنحة أبرزها يانيك كاراسكو وجيرارد ديولوفيو ومالكوم وستيفن بيرجوين وأرنوت جروينفيلد، لكن لم تنته أي من تلك القصة بنجاح وبقيت مجرد حبر على ورق الصحف.

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القصة الجديدة ظهرت على صدر صحيفة ميرور الإنجليزية، إذ أفادت أن ميلان طلب التعاقد مع لوكمان صاحب الـ21 عامًا لكن النادي الإنجليزي رفض الأمر تمامًا موضحًا أن لاعبه الإنجليزي ليس للبيع.

الصحيفة أضافت أن إدارة الروسونيري لم تيأس وستُحاول تقديم عرض رسمي في آخر أيام الميركاتو الشتوي للتعاقد مع اللاعب المتوج مع منتخب إنجلترا للشباب ببطولة كأس العالم تحت 20 عامًا والذي تمكن من إحراز 5 أهداف خلال 11 مباراة لعبها معارًا مع لايبزيج النصف الثاني من الموسم الماضي.