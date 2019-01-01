ميلان ينجح في خطف جروينفيلد من ثلاثي البريميرليج

صفقة جديدة للنادي الإيطالي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن تحركات ميلان في سوق الانتقالات الشتوي لم تتوقف عند لوكاس باكيتا وكريشتوف بيونتيك، بل يُواصل النادي العمل للموسم القادم.

إذ أفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت وموقع سبورت ميدياسيت أن النادي الإيطالي نجح في التفوق على ثلاثي البريميرليج "إيفرتون وليفربول وتوتنهام" والفوز بصفقة جناح كلوب بروج الهولندي "أرناوت جروينفيلد".

وأضافت المصادر الإيطالية أن ليوناردو المدير الرياضي للميلان في مفاوضات متقدمة جدًا مع النادي البلجيكي، مرجحة أن تُحسم الصفقة مقابل 10 ملايين يورو مع بقاء اللاعب في بلجيكا حتى نهاية الموسم.

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وكان كلوب بروج قد تعاقد مع صاحب الـ22 عامًا خلال يوليو الماضي مقابل مليون يورو حصل عليها ناديه السابق "أن إي سي نيمخين" الهولندي، لكن تألقه الملفت هذا الموسم ومشاركته في مباراتين مع منتخب هولندا أحرز خلالهما هدف واحد لفت إليه أنظار العديد من الأندية.

ويلعب جروينفيلد في خانة الجناح الأيسر لكنه يُجيد اللعب كجناح أيمن ومهاجم متحرك، وقد لعب 15 مباراة هذا الموسم سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 4، ويغيب عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي نتيجة تعرضه لإصابة في الكاحل وقد أوضحت لاجازيتا أن هذا هو السبب خلف تأجيل انضمامه للروسونيري للموسم القادم.