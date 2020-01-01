"ميلان تواصل معي، ولا أستبعد تدريبهم"

رالف رانجنيك المدير الفني السابق للايبزيج يؤكد رغبة ميلان في الحصول على خدماته.

كشف رالف رانجنيك المدير الفني السابق لفريق لايبزيج الألماني ومدير العلاقات العامة بنادي نيويورك ريد بولز الحالي عن تواصل ميلان معه لتدريبهم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رانجنيك مع صحيفة "بيلد" وأكد من خلالها أنه تناقش مع وكيله وناديه في الأمر بالفعل قبل جائحة كورونا.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن إدارة ميلان تسعى بشكل جاد للحصول على خدمات رالف رانجنيك لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

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وقال رانجنيك: "لا يمكنني أن أستبعد الأمر بشكل كامل، ميلان سألني عن إمكانية تدريبهم، قمت بسؤال ريد بولز وتحدثت مع وكيلي في ذلك الأمر".

وأضاف: "بعد ذلك التواصل جاء فيروس كورونا وظهرت على الساحة مشاكل أكبر بكثير من ذلك، ميلان في الوقت الحالي لديه العديد من الأمور الأخرى ليفكر فيها".

وأوضحت تقارير أخرى أن رانجنيك قد رفض فكرة تولي المسؤولية الفنية للفريق، ويسعى ليتواجد في منصب المدير الرياضي ليسهم بشكل أكبر في تكوين مشروع ميلان.

جدير بالذكر أن ميلان يدربه حاليًا المدرب ستيفانو بيولي الذي تناولت تقارير صحفية وجود أنباء عن رغبة تورينو في الحصول على خدماته.