ميلان يفتح الباب لرحيل تشالهانوجلو
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هيثم محمد فيسبوك تويتر
أفادت تقارير إعلامية إيطالية أن تورينو يحاول التعاقد مع متوسط ميدان ميلان التركي هاكان تشالهانوجلو.
ولعب الدولي التركي دوراً كبيراً في الفترة التحضيرية للروسونيري، ولكن الأنباء أن ميلان لم يمانع رحيله.
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وأوضحت "لاجازيتا" أن الاتصالات بين ميلان وتورينو من أجل التركي قد بدأت في الأيام الماضية.
وتحدثت الصحيفة أن ماركو جيامباولو، مدرب ميلان، لا يعتبر التركي أساسياً لا في مركز صانع الألعاب، أو لاعب الوسط.
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وحظى تشالهانوجلو باهتمام من عدة أندية ألمانية في بداية سوق الانتقالات، وعلى رأسها لايبزج، ولكن لم تصل لمرحلة جدية.
ويبدأ ميلان مشواره في بطولة الدوري مساء اليوم، الأحد، عندما يحل ضيفاً على أودينيزي.