جمهور ميلان يصدر بياناً شديد اللهجة بحق الإدارة

الغضب هو شعار جمهور الروسونيري

هيثم محمد تويتر

أصدرت جمهور ميلان، كورفا سود، بياناً شديد اللهجة بحق الإدارة بعد إقالة ماركو جيامباولو من تدريب الفريق وتعيين ستيفانو بيولي.

ميلان أعلن صباح الأربعاء رسمياً عن تعيين بيولي مديراً فنياً بعد إقالة جيامباولو بسبب سوء النتائج بعد مرور سبع جولات للدوري.

ونشرت الكورفا بياناً قالت فيه: "رفعنا لافتة في جنوى بأن كفى تضييعاً للوقت وحان وقت تحرك الإدارة لأن جمهور ميلان مل مما يحدث، كل مرة نظن أننا بلغنا القاع الوقت يسوء أكثر".

واستمر البيان: "تقبلنا المشروع الجديد باعتماده على الشباب وعدم استقطاب لاعبين كبار، على الأقل الآن، تقبلنا تعيين جيامباولو رغم أنه قرار مدروس من الإدارة"ز

وواصل: "بعد أشهر من العمل نجد قراراً جديداً فاشلاً كعادة السنوات الماضية، مدرب جديد ورؤية جديدة، ما يؤلمنا هو الإدارة التي تفعل كل ذلك وتبين مدى ضعفنا".

وختم: "الإدارة القوية هي من تصنع نادي قوي، جمهور ميلان سئم من ضعف القرارات لتلك الإدارة، نحن لا نستحق ما يحدث ولن نقبل أبداً المشاركة في تلك الفوضى".

ستيفانو بيولي - مشجع إنتر في مهمة إنقاذ لميلان

وقوبل تعيين بيولي مدرباً لميلان بحملة رفض كبيرة من جماهير الروسونيري بسبب سابق كشفه عن حبه للغريم إنتر.