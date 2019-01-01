ليوناردو يكشف عن سياسة ميلان في السوق حال عدم التأهل لدوري الأبطال

المدير الرياضي يتحدث عن سياسة ميلان المعتمدة على التأهل لدوري الأبطال من عدمه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد ليوناردو المدير الرياضي للميلان أن الفريق لن يُفكك وتُباع عناصره المهمة حال عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وحقق ميلان انتصارًا مهمًا على بولونيا مساء أمس الإثنين أحيا به آماله للتأهل لدوري الأبطال القادم، إذ بات على بُعد 3 نقاط فقط من أتالانتا في المركز الرابع قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

وسُئل ليوناردو عن موسم الفريق وحقيقة إقالة المدرب جينارو جاتوزو حال عدم التأهل للأبطال، فأجاب "كنا دومًا واضحين معه، المرور ببعض اللحظات الصعبة طبيعي جدًا. كل شيء يسير كما هو مُخطط له، لا يمكن أن نتوقع موسمًا جيدًا وسعيدًا على الدوام".

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أضاف "النادي مر بتغييرات كثيرة، ونحن لسنا في وضع اقتصادي بسيط. مازلنا ننتظر قرارًا من الويفا، وعلينا أن نُحقق بعض المعايير في وقت قصير".

ليوناردو تحدث عن سياسة الميركاتو حال الفشل في حجز المقعد الرابع، قال "لن نبيع ونُفكك الفريق، لكن بالتأكيد لن تكون هناك تعاقدات كبيرة. التأهل لدوري الأبطال سيحدد اتجاه عملنا بالتأكيد".

المسؤول البرازيلي رفض الحديث عن حادثة جاتوزو مع باكايوكو مؤكدًا أنها شأن داخلي خاص بالفريق ويُعالج خلف الأبواب المغلقة، ومضيفًا "لن نعقد محاكمة علنية للاعب، لديه إيجابيات وقام بأشياء جيدة، لكن الأخطاء أخطاء ويجب أن يُدفع ثمنها. الأمر واضح للجميع، علينا حماية ميلان الكيان لأننا قد نأتي ونرحل، لكن ميلان باقٍ".

يُذكر أن جاتوزو رفض الحديث للصحافة عن حادثة باكايوكو، مؤكدًا أنه سيتحدث مع اللاعب بأسلوبه الخاص والذي لا يستطيع الحديث به عبر التلفاز.