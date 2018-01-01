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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

ميلان بدون "متوسط ميدان" في مواجهة فيورنتينا

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ميلان يعاين الأضرار ومأزق جديد في مواجهة جاتوزو

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يعاني ميلان الإيطالي، من الإصابات في الفترة الأخيرة التي ضربت صفوف الفريق، خاصة في الدفاع وخط وسط الفريق، ليتلقي الفريق صفعة جديدة قبل مواجهة فيورنتينا.

وفشل ميلان للمباراة الثانية على التوالي في الفوز، ليكتفي بتعادل سلبي مع بولونيا في ختام مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي.

خسر ميلان نقطتين، في مباراة شهدت عودة الثنائي الدفاعي، ماتيو موساكيو، والقائد أليسيو رومانيولي الذي شارك في لقاء أمس.

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لكن سيخسر جهود ثنائي خط الوسط قبل مواجهة البنفسجي في الجولة الـ17 من المسابقة، بعد طرد الفرنسي تيموي باكايوكو، وحصول الإيفواري فرانك كيسي على إنذارات ليغيب بسبب تراكم البطاقات عن المواجهة المرتقبة.

ويغيب أيضًا عن ميلان في متوسط الميدان، كلاً من جياكومو بونافينتورا لنهاية الموسم، والأرجنتيني لوكاس بيليا حتى مارس المقبل، ليكون المدير الفني الإيطالي جينارو جاتوزو مضطراً للاعتماد على الثلاثي، أندريه بيرتولاتشي، خوسيه ماوري، ريكاردو مونتوليفو.

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بينما سيغيب أيضًا كلاً من كوادوا أسامواه لاعب إنتر الإيطالي، وكرانيكا لاعب إيمبولي، ورادونوفيتش لاعب كييفو فيرونا بسبب الإيقاف عن مباريات الجولة المقبلة.

من الجهة ذاتها، أعلنت لجنة الانضباط الإيطالية، توقيع غرامة قدرها 3 آلاف يورو على ميلان، بسبب إلقاء جماهير الروسونيري مقذوفات في أرضية الملعب، والمبلغ ذاته بسبب إشعال جماهير روما ألعاب نارية وإلقاءها في ملعب الأوليمبكو.

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وتغريم لاتسيو، 4 آلاف يورو، بسبب تأخر بدء مباراة الفريق أمام أتلانتا التي خسرها الفريق بهدف نظيف.

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