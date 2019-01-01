بمشاركة مالديني - ميلان يخسر ودياً أمام بايرن ميونخ

بايرن يواصل العروض القوية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حقق بايرن ميونخ انتصاراً ودياً جديداً في كأس الأبطال الدولية بعدما فاز على ميلان بهدف نظيف فجر الأربعاء في اللقاء المقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان بايرن فاز قبل ثلاثة أيام على ريال مدريد بنتيجة 3-1 ضمن منافسات نفس البطولة ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

Match highlight brought to you by @budlight! pic.twitter.com/cVTRmVEMLs — International Champions (@IntChampionsCup) July 24, 2019

وسجل هدف المباراة الوحيد ليون جوريتسكا، متوسط ميدان بايرن، بالدقيقة 45 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة مشاركة دانييل مالديني، نجل الأسطورة باولو مالديني، أساسياً مع ميلان بمركز صانع الألعاب، وارتدى القميص رقم 98.

وغاب عن تشكيل الفريقين عديد النجوم، فلم يشترك روبرت ليفاندوفسكي أساسياً أو احتياطياً، بينما ظهر تياجو ألكانتارا ودافيد ألابا فقط كبدلاء.

وتتواصل تحضيرات الفريقين للموسم المقبل ، فيلعب بايرن بطولة أودي الودية الأسبوع القادم، بينما يواجه ميلان بنفيكا.