بارما يطلب ظهيري ميلان

ميلان يحاول تقليص تشكيل الفريق

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن بارما طلب التعاقد مع ظهيري ميلان إيفان سترينيتش ودييجو لاكسالت.

سترينيتش لم يشارك مع ميلان الموسم الماضي بسبب معاناته من مشاكل صحية في القلب، بينما لعب لاكسالت دوراً مع الفريق.

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وقالت "سكاي" إن دانيلي فاجيانو، المدير الرياضي لبارما، دخل في مفاوضات مع ميلان لضم الثنائي، وحصل على موافقة ميلان، بانتظار موقف اللاعبين.

وتدور المفاوضات بحسب التقرير حول شراء سترينيتش واستعارة لاكسالت وتحمل جزء من راتبه البالغ مليون و800 ألف يورو.

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ويحاول ميلان العمل على تقليص عدد اللاعبين في قائمته قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.