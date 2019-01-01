ميلان يطارد اسماً جديداً للهجوم

اللاعب تم تشبيه بمهاجم إنتر لاوتارو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية لوجود اهتمام من قبل ميلان بالتعاقد مع فيديريكو زاراتشو، مهاجم راسينج الأرجنتيني.

وجذب زاراتشو الأنظار في الأرجنتين بعدما حل محل لاوتارو مارتينيز في قيادة هجوم راسينج بعد رحيل الأخير لإنتر.

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وقاتل "لاجازيتا" إن بحث ميلان عن مهاجم لخطة 4-3-1-2 التي يتبعها مدربه ماركو جيامباولو قادته إلى زاراتشو.

ويضع راسينج مبلغ 20 مليون يورو سعراً لمهاجمه الشاب، وسط اهتمام من قبل أتلتيكو مدريد وبورتو، بحسب التقارير.

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زاراتشو يملك ستة أهداف وخمس تمريرات حاسمة بقميص راسينج في 63 مباراة بقميص الفريق في كل المسابقات.