ميلان الاسم الأبرز .. صراع إنجليزي ألماني إيطالي من أجل يوفيتش

اللاعب قريب من الرحيل عن ريال مدريد

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن العروض التي يتلقاها لوكا يوفيتش في هذه الفترة تزداد يومًا بعد يوم، وأن إمكانية رحيله عن ريال مدريد خلال أقرب وقت باتت كبيرة.

يوفيتش انضم لريال مدريد قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة قدرت قيمتها 63 مليون يورو.

اللاعب عانى كثيرًا ما بين عدم الالتزام وسوء الحظ وقلة المشاركات بشكل عام، وأصبح من ضمن المهمشين لدى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

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صحيفة "آس" الإسبانية، أكدت أن فرانكفورت سيحاول استعادة اللاعب مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وينافسه في الوقت ذاته ميلان ووولفرهامبتون.

ميلان يريد النجم الصربي بعد تراجع مستوى ريبيتش وإصابات زلاتان إبراهيموفيتش التي باتت تهدد النادي فيما يتعلق بالمراحل المقبلة من الموسم الحالي.

أيضًا إصابة راؤول خيمينيز على مستوى الرأس جعلت وولفرهامبتون في حاجة للبحث عن مهاجم جديد مما جعله يبدأ التفكير في النجم الدولي الصربي من ريال مدريد.

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يذكر أن لوكا يوفيتش قد لعب 5 مباريات فقط مع ريال مدريد هذا الموسم، ولم ينجح في تسجيل أي أهداف حتى الآن ولم يصبح خيارًا متاحًا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.