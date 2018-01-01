الكشف عن عقوبات الاتحاد الأوروبي بحق ميلان

عقوبات قوية بحق العملاق الإيطالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت مصادر صحفية عن العقوبات التي وقعها الاتحاد الأوروبي بحق ميلان بسبب خرقه لقواعد اللعب النظيف في السنة الماضية.

وعاقب الاتحاد الأوروبي ميلان بالاستبعاد من الدوري الأوروبي ولكن تم الرجوع في القرار بعد استئناف النادي الإيطالي في الصيف الماضي.

وكان يفترض أن يُعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره النهائي مساء الخميس ولكن ذكرت التقارير أنه تم تأجيل الإعلان لحين انتهاء مباراة ميلان وأوليمبياكوس. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وقال الاتحاد الأوروبي إنه تم توقيع غرامة قيمتها 12 مليون يورو ستخصم من عوائد ميلان عن المشاركة في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

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هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها ميلان من مرحلة المجموعات في بطولة أوروبية منذ موسم 2000/2001 🙁



(📸: @acmilan) pic.twitter.com/DjCT7JGaj7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 14, 2018

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وسيتم استبعاد ميلان من المشاركة الأوروبية في 2022 أو 2023 إذا لم ينجح في تحقيق موازنة إيجابية بحلول عام 2021.

ولن يتم السماح لميلان بتسجيل أكثر من 21 لاعباً في قائمته الأوروبية في العاميين المقبلين في حال تأهله.

وجمع ميلان مبلغاً لا يتعدي الستة ملايين عن مشاركته بالدوري الأوروبي، إذ تحصل على 2.92 مليون يورو عن التأهل، و500 ألفاً عن كل انتصار، و190 ألفاً عن التعادل.

وكان ميلان قد ودع الدوري الأوروبي بعد خسارته من أوليمبياكوس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، لتكون المرة الأولى التي يخرج من الدور المجموعات أوروبياً منذ 2000.