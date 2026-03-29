ميلان، استمع إلى بوليسيتش: "قريباً ستصطدم الكرة بركبتي وتدخل المرمى"

يستمر جفاف كريستيان بوليسيتش التهديفي، حيث لم يتمكن من التسجيل حتى في المباراة الودية التي خاضتها الولايات المتحدة مؤخراً ضد بلجيكا بقيادة أليكسيس سايليمايكرز وكوني دي وينتر. في ختام المباراة، التي انتهت بفوز المنتخب الأوروبي بنتيجة 5-2، علق مهاجم ميلان على هذه المرحلة الصعبة قائلاً:





"يجب أن أكون أكثر هدوءًا في تلك اللحظات. إنها فترة صعبة، لكنني أشعر أنني في حالة بدنية جيدة وأصنع الفرص. عليّ فقط أن أبقى إيجابيًا. أعلم أن الكرة ستصطدم بركبتي في مرحلة ما وستدخل المرمى، وعندها سيتغير كل شيء. أنا لا أصاب بالذعر. الأفضل الآن بدلاً من الصيف. الأمور ستتغير"