ميلان يطارد مدافع أرسنال

اللاعب تألق في أمم أوروبا للشباب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان مهتم بالتعاقد مع كريستيان بيليك، مدافع أرسنال الشاب، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

بيليك، 21 عاماً، تألق في أمم أوروبا تحت 21 عاماً الأخيرة برفقة منتخب بلاده بولندا، إذ شارك في مركزي قلب الدفاع ووسط الميدان.

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وذكرت "إيفنج ستاندارد" أن بيليك تم إخباره من قبل الجهاز الفني لأرسنال أنه ليس له مكاناً في تشكيل الفريق الأول للموسم المقبل.

ولعب بيليك الموسم الماضي معاراً في صفوف تشارلتون، ولعب 31 مباراة، وساعد الفريق في الترقي للتشامبيونشيب.

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وكشف التقرير أن أرسنال يريد استمرار اللاعب في صفوفه وتمديد عقده الذي ينتهي في 2021، ولكن إعارته الموسم المقبل لاكتساب الخبرات.

وتحدث التقرير عن أن إيفان جازيديس، مدير ميلان، معجب باللاعب ويرغب بضمه، خصوصاً وأنه كان من أتى به إلى أرسنال.

وبدأ ميلان معسكره الإعدادي للموسم الجديد تحت قيادة ماركو جيامباولو مدرباً.